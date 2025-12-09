Un Posto al Sole anticipazioni 10 dicembre | Damiano rassicura Rosa su Eduardo Filippo arriva ai Cantieri
Le anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 dicembre svelano i risvolti delle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Damiano cerca di rassicurare Rosa su Eduardo, mentre Filippo fa il suo ingresso ai Cantieri. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Vicina a compiere trent'anni il prossimo anno, la serie tiene compagnia al pubblico ogni giorno alle 20.50, dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 10 dicembre troveremo un Gennaro Gagliotti che non ha più il potere di prima all'interno dei Cantieri, mentre Eduardo continuerà a comportarsi in maniera molto strana.
