Un Poster per la Pace premiato il Liceo Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino
Con il service internazionale “Un Poster per la Pace” il Lion Club Avellino Principato Ultra ha coinvolto gli alunni del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino nella elaborazione di disegni: 62 gli studenti in gara. Lunedì 8 dicembre 2025 si è svolta la cerimonia di premiazione degli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Concorso internazionale “Un poster per la pace”: cerimonia di premiazione degli studenti
Oltre 900 elaborati: il Lions Club Forlì Host premia i vincitori del concorso 'Un Poster per la Pace'
"Un Poster per la Pace", ecco i premiati: gli elaborati vincitori alla selezione nazionale
Service internazionale "Poster della Pace" : oggi a Rapallo presso le serre Il Geranio di Via Betti (g.c.), sono esposti i lavori dei ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado del nostro DISTRETTO LIONS 108 Ia2 che hanno partecipato al Concorso e sono - facebook.com Vai su Facebook
Un poster per la pace, premiato Tommaso - Grandi emozioni sabato scorso al Centro tecnico federale di Coverciano per la premiazione di Tommaso Begliomini, vincitore del concorso "Un poster per la pace" per la Toscana, anno 2024- Da lanazione.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it