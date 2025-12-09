Pisa, 9 dicembre 2025 - Sono nove - tra studenti e studentesse - e cinque i membri dello staff accademico provenienti dall’Ucraina che hanno potuto trascorrere un periodo di studio e lavoro all’Università di Pisa grazie al progetto Erasmus+ KA171 appena concluso. Per due studentesse, Romanna e Oleksandra, l’esperienza è stata così significativa da spingerle a iscriversi ai corsi di laurea triennale dell’Ateneo pisano, in Management for Business and Economics e Lettere Moderne, scegliendo Pisa come luogo in cui continuare il proprio percorso formativo. Per molti dei partecipanti, arrivare in Italia ha rappresentato non solo un’opportunità accademica, ma anche la possibilità di studiare e lavorare in un contesto sicuro, in un periodo segnato dalle tensioni e dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ponte accademico tra l'Università di Pisa e l’Ucraina in tempo di guerra