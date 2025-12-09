Un ponte accademico tra l' Università di Pisa e l’Ucraina in tempo di guerra
Pisa, 9 dicembre 2025 - Sono nove - tra studenti e studentesse - e cinque i membri dello staff accademico provenienti dall’Ucraina che hanno potuto trascorrere un periodo di studio e lavoro all’Università di Pisa grazie al progetto Erasmus+ KA171 appena concluso. Per due studentesse, Romanna e Oleksandra, l’esperienza è stata così significativa da spingerle a iscriversi ai corsi di laurea triennale dell’Ateneo pisano, in Management for Business and Economics e Lettere Moderne, scegliendo Pisa come luogo in cui continuare il proprio percorso formativo. Per molti dei partecipanti, arrivare in Italia ha rappresentato non solo un’opportunità accademica, ma anche la possibilità di studiare e lavorare in un contesto sicuro, in un periodo segnato dalle tensioni e dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Conferito ieri il riconoscimento istituito nel 2003 da PNICube per diffondere la cultura d’impresa nel sistema della ricerca, sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione deep tech e creare un ponte tra il mondo accademico e quello industrial - facebook.com Vai su Facebook
Ponte dell'Accademia—one of only 4 bridges to span the Grand Canal in Venice. It crosses near the southern end of the canal & named after the Accademia di Belle Arti di Venezia & links the sestieri of Dorsoduro & San Marco. European & Balkans Travel Aug Vai su X
Un ponte accademico tra l'Università di Pisa e l’Ucraina in tempo di guerra - Realizzate quattordici mobilità nonostante la guerra tra Russia e Ucraina grazie al progetto Erasmus+ KA171, rafforzando legami accademici e prospettive di crescita ... Come scrive lanazione.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it