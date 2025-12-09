Un pomeriggio di melodie romagnole | gli allievi della scuola di canto portano gioia agli anziani nella casa di riposo

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio la scuola di canto guidata dalla giovane insegnante Serena Morolli ha portato un dono speciale agli anziani della casa di riposo Don Baronio: un pomeriggio di musica, vicinanza e tradizione che ha unito generazioni lontane tra loro ma capaci di ritrovarsi attraverso la forza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

