Un pomeriggio di melodie romagnole | gli allievi della scuola di canto portano gioia agli anziani nella casa di riposo
Domenica pomeriggio la scuola di canto guidata dalla giovane insegnante Serena Morolli ha portato un dono speciale agli anziani della casa di riposo Don Baronio: un pomeriggio di musica, vicinanza e tradizione che ha unito generazioni lontane tra loro ma capaci di ritrovarsi attraverso la forza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Un Pomeriggio di Magia e Sogni! ?Preparatevi a varcare la soglia di un luogo incantato dove le luci di Natale illuminano i sogni più belli! ?Immaginate...ambientazioni suggestive, dolci melodie che danzano nell’aria e voci narranti che danno vita a st - facebook.com Vai su Facebook
Metti un pomeriggio a Bertinoro tra le ‘cante’ romagnole - Sarà all’insegna della musica e della tradizione il nuovo appuntamento con la rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’, in programma domenica a partire dalle 15,30 al Grand Hotel Terme di Fratta. Da ilrestodelcarlino.it
Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone principale: Jasmine Paolini, unica punta ... oasport.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it