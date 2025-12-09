Un parto ogni tre ore e mezzo | tour de force e gioia all’ospedale Versilia

LIDO DI CAMAIORE – Un vero inno alla vita nel cuore della Versilia. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale unico ha vissuto ore di straordinaria intensità. Un piccolo, meraviglioso ‘baby boom’ ha travolto corsie e sale parto tra ieri e oggi. I numeri raccontano una maratona felice: nove bambini nati in appena 32 ore. Tutto è iniziato nel cuore della notte dell’Immacolata. Dalle 2,12 di lunedì 8 dicembre fino alle 10:49 di questa mattina, martedì 9, non c’è stata tregua. Il bilancio finale sorride alle famiglie: sono arrivati cinque maschietti e quattro femminucce. La media è stata impressionante, con un nuovo vagito registrato ogni tre ore e mezzo circa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it