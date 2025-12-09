Un orso attacca e butta a terra il suo guardiano allo zoo | servono 4 persone per liberarlo

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Cina un orso nero asiatico (Ursus thibetanus) attacca il suo guardiano durante uno spettacolo all’Hangzhou Safari Park: la lotta è stata ripresa dal pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

