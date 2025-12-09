Un nuovo punto di incontro per il borgo | con Albertina si riaccendono le luci del bar spente da anni
Una vetrina che si riaccende dopo diversi anni di chiusura. Albertina, 41 anni, di origini eritree, ha riaperto il bar che si trova nel borgo di via Zanetti. All'inaugurazione era presente anche la sindaca Francesca Pondini. “Che emozione quando nel nostro paese apre una nuova attività - le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
