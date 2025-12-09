Un Natale Jazz con l’omaggio a Brookmeyer e Terry

9 dic 2025

IL CONCERTO. L’appuntamento con la musica dal vivo in occasione delle festività si rinnova nella chiesa di San Bartolomeo e Stefano giovedì 13 dicembre. Il trombettista Sergio Orlandi e il trombonista Andrea Andreoli suoneranno brani di due musicisti chiave nella storia del genere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

