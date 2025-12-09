Un Natale Jazz con l’omaggio a Brookmeyer e Terry
IL CONCERTO. L’appuntamento con la musica dal vivo in occasione delle festività si rinnova nella chiesa di San Bartolomeo e Stefano giovedì 13 dicembre. Il trombettista Sergio Orlandi e il trombonista Andrea Andreoli suoneranno brani di due musicisti chiave nella storia del genere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
“…Così, tradizione e internazionalità si sono fuse: il calore del Natale elpidiense ha incontrato le vibrazioni raffinate del jazz-swing, regalando alla città un’atmosfera unica, un vero "Natale con un tocco di Dubai". Un momento stupendo ieri per l’accensione del - facebook.com Vai su Facebook
Un Natale Jazz con l’omaggio a Brookmeyer e Terry - L’appuntamento con la musica dal vivo si rinnova nella chiesa di San Bartolomeo e Stefano giovedì 13 dicembre. Lo riporta ecodibergamo.it