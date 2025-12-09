un natale di magia con il villaggio animato dagli elfi

Da ieri, Assago si trasforma in un magico villaggio natalizio, con elfi, mercatini e trenini che animano le strade. Un’atmosfera incantata avvolge il paese, offrendo ai visitatori un'esperienza natalizia immersiva e ricca di suggestioni. La città si prepara a vivere un Natale all'insegna della magia e della tradizione.

Da ieri ad Assago si vive un Natale di magia: tra elfi, mercatini e trenini per le vie del paese. Assago ha acceso il Natale. Il Comune, come da tradizione, si è vestito a festa per regalare a grandi e piccoli un’atmosfera unica. I portici del centro civico ospiteranno infatti il Villaggio di Babbo Natale, un luogo pensato per far tornare tutti bambini, immersi in un mondo di sogni, personaggi fantastici e incanto. Le iniziative si concentreranno nei due fine settimana centrali di dicembre — sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21 — dalle 10 alle 18.30. Visitando il Villaggio sarà possibile scoprire il rifugio in cui Babbo Natale si ritira quando non prepara i doni, giocare con gli elfi, partecipare a laboratori magici curati dalle bibliotecarie e, nel pomeriggio, incontrare Santa Claus per consegnargli la letterina e scattare una foto ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it