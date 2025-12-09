Un Natale all' insegna della comunità | un programma pensato per stringere i legami
SAN MICHELE SALENTINO - Nasce il primo Natale costruito insieme dalla rete di comunità “Nessun Dorma”, che riunisce associazioni, attività commerciali, artigiani, cittadini e volontari, con il sostegno del Comune di San Michele Salentino. Si chiama “Natale in Comune”.Questa mattina (martedì 9. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Mercatini e creatività in vista del Natale e all'insegna dell'artigianato
Puglianello si prepara per il ‘VILLAggio di Natale’: tre giorni all’insegna dei sapori e delle tradizioni
VIDEO Paolo Mariotti: "A Perugia sarà un Natale all'insegna della bellezza del centro storico"
Continua il nostro viaggio di Natale all’insegna degli spicchi d’amore. Domani, 10 dicembre, saremo @damichelepompei per un nuovo, doppio appuntamento di solidarietà. Piccoli gesti, piccoli spicchi ma fatti col cuore. @alessandrocondurro @frank_delu86 - facebook.com Vai su Facebook
«Nella società del "tutto subito" Babbo Natale insegna ai bambini il valore dell’attesa» - È l’occasione per fare bilanci, per dare il giusto valore alle cose realmente importanti e per stare ... Segnala corriere.it
