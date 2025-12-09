un lungo ponte di shopping tanti i visitatori per i presepi

Sansepolcro ha ufficialmente dato il via alla magia del Natale con l'inaugurazione del Borgo del Natale, un lungo ponte di shopping e tradizione. La cerimonia di sabato ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione speciale per vivere appieno l’atmosfera natalizia nella città.

Sansepolcro ha ufficialmente acceso la magia del Natale. Nel pomeriggio di sabato scorso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Borgo del Natale, che ha registrato una grande partecipazione di cittadini e visitatori. Con la cerimonia di accensione delle luminarie e l’apertura del Villaggio del Natale in Piazza Torre di Berta – casette in legno, pista di pattinaggio e prime attività dedicate alle famiglie – ha preso il via uno dei periodi più attesi dell’anno. Soddisfazione è stata espressa per la positiva risposta della comunità: il Comune ringrazia i coorganizzatori, le associazioni, i commercianti e le realtà del territorio che contribuiscono alla riuscita di un programma ricco e diffuso, capace di valorizzare il centro storico e le frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it