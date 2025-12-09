Un lampo che in 12 secondi ha attraversato l’Italia | ecco cos’è il bolide avvistato anche sui cieli della Toscana
Firenze, 9 dicembre 2025 - Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli di tutta Italia verso le 20:54 circa della sera dell’8 dicembre. Sui social sono comparse, praticamente in tempo reale, tantissime segnalazioni di persone che stavano assistendo a uno spettacolo, piuttosto insolito, proprio sopra le loro teste. Tra queste non sono mancati i post di cittadini toscani, scritti soprattutto dalla costa. Un avvistamento è stato fatto proprio nel cielo di Cecina alle 20,50 circa della sera di festa. Il bolide esploso nell’aria. "La Rete non l’ha intercettato, ma può essere polvere di stelle" Cos’è un bolide. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un lampo che in 12 secondi ha attraversato l’Italia: ecco cos’è il bolide avvistato anche sui cieli della Toscana - Il meteoroide è entrato in atmosfera a una velocità di circa 19 km/s, diventando visibile a 80 chilometri di quota. Da msn.com
