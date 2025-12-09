Un kit di benvenuto per i neonati | Gesto di attenzione per le famiglie

In occasione del 50º compleanno del nido di via Don Messori, Villa Cuoghi ha consegnato speciali kit di benvenuto alle famiglie dei neonati residenti e immigrati nel Comune, nati tra il 16 aprile e il 15 ottobre 2025. Un gesto di attenzione e supporto rivolto alle nuove famiglie, simbolo di accoglienza e comunità.

Consegnati presso Villa Cuoghi, in occasione del 50esimo compleanno del nido di via Don Messori, gli speciali kit ‘Benvenuti!’ alle famiglie dei bambini sia residenti alla nascita, sia immigrati nel Comune dopo, nati tra il 16 aprile e il 15 ottobre 2025. Un’azione di accoglienza avviata nel 2023 e che l’attuale Amministrazione ha deciso di proseguire, come segno di attenzione per bambini e genitori. Il kit contiene informazioni sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio, accessibili tramite un QR code, un dispositivo di sicurezza per il trasporto in auto, alcuni prodotti per la prima infanzia, buoni sconto offerti da attività locali, un piccolo libro di favole e una lettera di benvenuto firmata da sindaco e vicesindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un kit di benvenuto per i neonati: "Gesto di attenzione per le famiglie"

Leggi anche questi approfondimenti

Benvenuto Biagio Lista baby aperta Gaetano Lombardo & Luciana Spanò La lista è disponibile anche on-line sul nostro sito web www.mamasons.it - facebook.com Vai su Facebook

Un kit di benvenuto per 289 bambini nati nei primi 7 mesi del 2024 - Consegnati i kit ‘Benvenuto bebè’ nella sala della Biblioteca Malatestiana ragazzi. Si legge su ilrestodelcarlino.it