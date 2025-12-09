Un evento magico come la neve Fiòca al Castello di Belgioioso

“Fiòca“: una parola breve tratta dal volcabolario pavese-italiano per un evento quasi magico come la neve che fa calare il silenzio coprendo tutto. E proprio “Fiòca“ s’intola la mostra inaugurata ieri al Castello di Belgioioso, primo evento del percorso culturare verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2025-2026 che vede protagonista la città come unico centro della provincia accanto ad Albino (Bg) e Solaro (Mi). L’idea di una mostra dedicata alla bianca coltre è nata da una delle prime opere della storia della pittura moderna, che raffigura una battaglia a palle di neve ospitata dal Castello del Buonconsiglio, a Trento: un gruppo di affreschi attribuito al maestro Venceslao, pittore boemo, risalente al 1397. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

