Un dono per un sorriso | Re Max Venere raccoglie regali per i bambini dell’ospedale

Re/Max Venere avvia l'iniziativa “Un dono per un sorriso”, una raccolta di regali dedicata ai bambini ricoverati presso l’ospedale di Chieti. Un gesto semplice ma significativo che vuole portare un po’ di gioia e speranza durante il periodo natalizio, dimostrando vicinanza e solidarietà alle famiglie e ai piccoli pazienti.

Un piccolo gesto può accendere la magia del Natale. ReMax Venere lancia l’iniziativa “Un dono per un sorriso”, una raccolta solidale pensata per i bambini ricoverati all’ospedale di Chieti.Fino al 15 dicembre, gli uffici dell’agenzia, in corso Marrucino 64 e in viale Benedetto Croce 77, si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

