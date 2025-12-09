Un dinosauro ha lasciato un misterioso cerchio con le sue impronte | forse era ferito

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie all'uso dei droni un team di paleontologi internazionale guidato da scienziati australiani ha descritto nel dettaglio un peculiare sito di orme di dinosauro in Colorado, negli Stati Uniti. Il sauropode che ha lasciato le impronte, infatti, ha fatto un curioso giro su se stesso, imprimendo sul terreno un cerchio quasi perfetto. Forse l'animale era ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

