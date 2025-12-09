Un concerto natalizio per celebrare la bellezza della musica e l’emozione della condivisione nel cuore della comunità quartese

Un concerto natalizio nella Chiesa di Santa Maria a Quarto celebra la musica e la condivisione, portando la comunità locale in un’atmosfera di festa e emozione. L’Orchestra Philarmonica Phlegrea si esibirà per rendere speciale questa serata, evidenziando la bellezza del periodo natalizio attraverso note e melodie che uniscono e coinvolgono tutti.

La magia del Natale risuona nella Chiesa di Santa Maria con l'Orchestra Philarmonica Phlegrea. Quarto si prepara a vivere una serata di pura emozione. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19:30, la suggestiva Chiesa di Santa Maria (Via Santa Maria 47) farà da cornice a un evento speciale che unirà tradizione, atmosfera natalizia e grande musica. Sul palco si esibirà l' Orchestra Philarmonica Phlegrea, diretta dal Maestro Rosario Assante di Cupillo, in un programma ricco di brani che evocano il calore, la magia e la spiritualità del Natale. Un viaggio sonoro capace di toccare il cuore, pensato per regalare alla comunità un momento di bellezza condivisa, all'altezza delle festività più attese dell'anno.

