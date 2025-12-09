Un commerciante di carbone nell' Irlanda degli anni ' 80 decide di non rimanere indifferente di fronte alla dura realtà di un' intera comunità

Negli anni '80 in Irlanda, un commerciante di carbone sceglie di reagire alla difficile realtà della sua comunità. Nel frattempo, su RaiPlay sono disponibili nuovi film, tra cui

N uovi film su RaiPlay da non perdere? Da oggi è disponibile in streaming Piccole cose come queste con Cillian Murphy, il perfetto anti-divo. Poco appariscente, ma capace di regalare intense interpretazioni, sempre con grande trasporto. Dopo l’Oscar vinto per Oppenheimer, ci si poteva aspettare di rivederlo in un blockbuster, o in un film comodo. E invece l’attore irlandese ha scelto di buttarsi in una sfida ancora più difficile, prendendo parte a un film piccolo solo per dimensioni. Il ritorno di Cillian Murphy con l’intimista “Piccole cose come queste” X Leggi anche › Il rock e la magia di Lucio Corsi nel film-concerto “La Chitarra nella Roccia”, da oggi su RaiPlay Piccole cose come queste su RaiPlay: trama film streaming, cast, Cillian Murphy. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un commerciante di carbone nell'Irlanda degli anni '80 decide di non rimanere indifferente di fronte alla dura realtà di un'intera comunità

Approfondisci con queste news

CARBONE Cognome panitaliano, è soprattutto tipico del meridione, dovrebbe derivare dal nome medioevale Carbo o Carbone, dell'uso del quale nome abbiamo un esempio nell'archivio capitolare di Parma Nell'anno 1069: "Dum In Dei Nomine Civitatis Par - facebook.com Vai su Facebook

Carbone addio! L’Irlanda chiude la sua ultima centrale: è il 15esimo Paese in Europa (e l’Italia?) - La transizione verde irlandese compie un passo storico: il 20 giugno 2025 l’Irlanda ha ufficialmente cessato la produzione di energia da carbone, chiudendo la centrale di Moneypoint nella contea di ... Riporta greenme.it