un caloroso abbraccio per don davide medri

Le comunità dell’alta Val Bidente accolgono con calore e affetto il nuovo parroco, don Davide Medri, segnando un momento di rinnovamento e speranza per il territorio. Con entusiasmo, i fedeli si preparano a condividere un percorso spirituale e a rafforzare i legami di comunità sotto la guida del nuovo sacerdote.

Le comunità dell'alta Val Bidente hanno dato un caloroso benvenuto al nuovo parroco don Davide Medri. Santa Lucia la 'chiesa grande' di Santa Sofia, era piena di fedeli e persone provenienti da Forlì e dai paesi della Val Bidente, molti dei quali sono dovute restare fuori durante la concelebrazione solenne dell'ingresso del nuovo parroco presenti il vescovo Livio Corazza, don Giordano Milanesi, i sacerdoti originari del paese don Filippo Foietta e don Francesco Agatensi, diaconi e catechiste, i Cavalieri dell'Ordine di Malta, i rappresentanti dell'associazionismo cattolico, le sindaca Ilaria Marianini (S.