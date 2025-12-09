Un astronauta e due cosmonauti tornano sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un astronauta statunitense e due cosmonauti russi sono rientrati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, segnando la conclusione di una missione di esplorazione e ricerca. Il ritorno, avvenuto in modo sicuro, rappresenta un importante passo nella cooperazione internazionale nello spazio e nell’avanzamento delle conoscenze scientifiche.

Un astronauta della NASA e due cosmonauti della Roscosmos sono tornati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. I cosmonauti Sergey Ryzhikov e Alexei Zubritsky e l’astronauta Jonny Kim sono atterrati a sud-est della città di Dzhezkazgan, in Kazakistan. I membri dell’equipaggio hanno trascorso 245 giorni nello spazio. Al loro posto sulla Stazione Spaziale internazionale sono arrivati l’astronauta della NASA Chris Williams e i compagni di equipaggio russi Sergei Mikaev e Sergei Kud-Sverchkov. Si prevede che trascorreranno circa otto mesi nell’avamposto orbitante. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

un astronauta e due cosmonauti tornano sulla terra dalla stazione spaziale internazionale

© Lapresse.it - Un astronauta e due cosmonauti tornano sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale

Scopri altri approfondimenti

astronauta due cosmonauti tornanoSpazio, il rientro sulla Terra di un astronauta e due cosmonauti - (LaPresse) Un astronauta della NASA e due cosmonauti della Roscosmos sono tornati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Astronauta Due Cosmonauti Tornano