Un astronauta e due cosmonauti tornano sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale

Un astronauta statunitense e due cosmonauti russi sono rientrati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, segnando la conclusione di una missione di esplorazione e ricerca. Il ritorno, avvenuto in modo sicuro, rappresenta un importante passo nella cooperazione internazionale nello spazio e nell’avanzamento delle conoscenze scientifiche.

Un astronauta della NASA e due cosmonauti della Roscosmos sono tornati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. I cosmonauti Sergey Ryzhikov e Alexei Zubritsky e l'astronauta Jonny Kim sono atterrati a sud-est della città di Dzhezkazgan, in Kazakistan. I membri dell'equipaggio hanno trascorso 245 giorni nello spazio. Al loro posto sulla Stazione Spaziale internazionale sono arrivati l'astronauta della NASA Chris Williams e i compagni di equipaggio russi Sergei Mikaev e Sergei Kud-Sverchkov. Si prevede che trascorreranno circa otto mesi nell'avamposto orbitante.

