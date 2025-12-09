Un assegno da 500 euro a migliaia di toscani Presentato il reddito di reinserimento lavorativo | cosa è e come funziona

Firenze, 9 dicembre 2025 – Il reddito di cittadinanza in versione toscana è servito e può al momento riguardare una platea di circa 11mila disoccupati residenti in Toscana. Si tratta, nello specifico, di un assegno di 500 euro mensili, per una durata massima di nove mesi, per chi ha un Isee sotto i 15mila euro e non può più percepire sussidi di disoccupazione. Il reddito regionale di reinserimento lavorativo è stato presentato dal presidente della Toscana Eugenio Giani, insieme all'assessore al lavoro Alberto Lenzi. Cos’è e a chi servirà il nuovo reddito di cittadinanza: le cifre dell’assegno mensile Cosa è il reddito di reinserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un assegno da 500 euro a migliaia di toscani. Presentato il reddito di reinserimento lavorativo: cosa è e come funziona

