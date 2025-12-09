Un anno fa la strage di Calenzano Il ricordo delle 5 vittime

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno fa, l’esplosione di uno stabilimento Eni a Calenzano. Oggi la cittadina toscana ricorda le 5 vittime di quel terribile incidente sul lavoro. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

un anno fa la strage di calenzano il ricordo delle 5 vittime

© Tv2000.it - Un anno fa la strage di Calenzano. Il ricordo delle 5 vittime

La strage sulle strade della Bergamasca: dall’inizio dell’anno 57 morti. Il presidente dell’Aci: “Dati agghiaccianti, servono più controlli”

Strage di Verona, un anno fa l’agghiacciante minaccia di Maria Luisa Ramponi: “Casa è piena di gas” (video)

Nelle Marche è una strage. Vittime quasi raddoppiate . Sono 19 dall’inizio dell’anno

anno fa strage calenzanoUn anno fa la strage al deposito Eni di Calenzano - Nella giornata del ricordo l'inaugurazione di un memoriale alle 5 vittime. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Anno Fa Strage Calenzano