Un anno fa la strage di Calenzano Il ricordo delle 5 vittime
Un anno fa, l’esplosione di uno stabilimento Eni a Calenzano. Oggi la cittadina toscana ricorda le 5 vittime di quel terribile incidente sul lavoro. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La strage sulle strade della Bergamasca: dall’inizio dell’anno 57 morti. Il presidente dell’Aci: “Dati agghiaccianti, servono più controlli”
Strage di Verona, un anno fa l’agghiacciante minaccia di Maria Luisa Ramponi: “Casa è piena di gas” (video)
Nelle Marche è una strage. Vittime quasi raddoppiate . Sono 19 dall’inizio dell’anno
Speciale strage Eni di Calenzano un anno dopo. https://www.controradio.it/podcast/speciale-strage-eni-di-calenzano-un-anno-dopo/ La nostra diretta davanti ai cancelli del deposito, in ricordo dei 5 lavoratori morti e analizzando le prospettive future del sito ch - facebook.com Vai su Facebook
Un anno fa la strage al deposito Eni di Calenzano - Nella giornata del ricordo l'inaugurazione di un memoriale alle 5 vittime. Come scrive rainews.it