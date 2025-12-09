Un animale non è un regalo | la campagna contro gli abbandoni natalizi a Castel San Giorgio

Sono alle porte ormai le festività natalizie e il Comune di Castel San Giorgio avvia una campagna di sensibilizzazione contro il triste fenomeno degli abbandoni e delle adozioni impulsive di cani e gatti. L’iniziativa è promossa dal sindaco Paola Lanzara, dall’Assessore alla Tutela Animale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Che sia un bimbo malato, una famiglia in difficoltà o anche un animale in cerca di aiuto, sono tante e belle le idee regalo solidali di questo Natale 2025

Castel San Giorgio lancia la campagna “Un animale non è un regalo” - facebook.com Vai su Facebook

Animali, da Ultima campagna Amore Animale e sostegno a Enpa - Celebrare l’amore autentico tra esseri umani e animali e trasformarlo in un gesto concreto di solidarietà: è questo il cuore della nuova campagna Amore Animale di ... Come scrive notizie.tiscali.it