Un altro mistero nella morte di Giovanna Piras | il fratello che ha chiamato i soccorsi sostiene di essere il tutore della sorella

Muggiò (Monza Brianza), 9 dicembre 2025 – Si arricchisce di un altro mistero la vicenda del ritrovamento del corpo senza vita nella sua abitazione di Giovanna Piras, impiegata in pensione di 76 anni. Il fratello della donna, che ieri ha dato l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei e che si è poi presentato insieme al figlio, ha dichiarato agli inquirenti di essere il tutore della sorella, ma non si è capito se intendesse che era stato nominato ufficialmente da un giudice oppure soltanto che fosse lui ad affiancare nelle incombenze quotidiane la 76enne, che non si era mai sposata, viveva sola, conduceva una vita molto appartata e ultimamente pare che uscisse poco di casa per problemi di salute, tanto che appariva molto smagrita.

