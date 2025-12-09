Un altro derby nel segno di Artistico Spezia a Chiavari sono 3 punti d’oro
Un altro derby vinto dall'Spezia, questa volta a Chiavari contro l'Entella, grazie a un gol decisivo di Artistico. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, regalando tre punti fondamentali alla squadra ligure in una sfida intensa e combattuta.
ENTELLA 0 SPEZIA 1 VIRTUS ENTELLA(3-4-2-1): Colombi; Parodi, Moretti, Portanova; Bariti (73’ Boccadamo), Karic (90’ Fumagalli), Nichetti, Dalla Vecchia (90’ Russo), Di Mario; Guiu (60’ Mezzoni), Debenedetti (73’ Ankeye). (A disp. Del Frate, Siaulys, Palomba, Benali, Matteazzi, Bottaro, Lipani). All. Chiappella. SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Candela (92’ Vignali), Kouda (67’ Verde), Cassata (92’ Nagy), Bandinelli, Aurelio (67’ Jack); Vlahovic (82’ Lapadula), Artistico. (A disp. Loria, Hristov, Vignali, Onofri, Cistana, Candelari, Comotto, Soleri). All. Donadoni. Arbitro: Colombo di Como (assistenti Ceccon di Lovere e Moro di Schio), quarto ufficiale Pasculli di Como; Var Meraviglia di Pistoia, Avar Feliciani di Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
13^ - Derby varesotto al Gavirate, superato di misura il Morazzone (0-1). Altro punto per il Verbano col Gallarate 0-0 LEGGI TUTTO QUI #VareseSport #calcio #promozione # dilettanti #gironeC - facebook.com Vai su Facebook
MN - De Zerbi "schiva" Inter-Milan: "Difficile parlarne, ho un altro derby a cui pensare.." Vai su X
Un altro derby nel segno di Artistico. Spezia, a Chiavari sono 3 punti d’oro - 2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Candela (92’ Vignali), Kouda (67’ Verde), Cassata (92’ Nagy), Bandinelli, Aurelio (67’ Jack); Vlahovic (82’ Lapadula), Artistico. Da msn.com