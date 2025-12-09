Ultimissime Inter LIVE | le contromisure di Chivu per Szoboszlai inizia la sfida col Liverpool

Segui le ultime notizie in tempo reale con le Inter LIVE di Redazione Inter News 24. Oggi, focus sulle contromisure di Chivu per neutralizzare Szoboszlai e l’atteso inizio della sfida contro il Liverpool. Resta aggiornato su tutte le novità più importanti in casa nerazzurra, con aggiornamenti continui e approfondimenti sulle strategie e le sfide della squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 9 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 8 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 7 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 9 DICEMBRE. Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la decisione finale su Akanji. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le contromisure di Chivu per Szoboszlai, inizia la sfida col Liverpool

Ultimissime Inter LIVE: Gli ex brillano, rivoluzione contro l’Ajax. Le parole di Chivu in vista della sfida di Champions

Ultimissime Inter LIVE: le parole in conferenza stampa di Dumfries e di Chivu! Le ultime sul match di Champions

Ultimissime Inter LIVE: tutto pronto per la partita contro l’Ajax! Le ultime su Lookman e sulla formazione di stasera. Su San Siro…

Le ultimissime verso Inter-Liverpool: rientro di un titolare dal 1' in difesa - facebook.com Vai su Facebook

Il caso Salah, la bomba sul mercato e le ultimissime verso Inter-Liverpool NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e Lorenzo Polimanti Vai su X