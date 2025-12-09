Ue Urso Non isolarsi da paesi del Sud con cui condividere strategia sviluppo

Il ministro Urso invita l'Unione Europea a mantenere un dialogo aperto e collaborativo con i paesi del Sud, sottolineando l'importanza di condividere strategie di sviluppo comuni. Un appello a non isolarsi, ma a rafforzare le alleanze per affrontare sfide e opportunità insieme, promuovendo una crescita sostenibile e condivisa all’interno dell’Unione.

