Ue Urso Non isolarsi da paesi del Sud con cui condividere strategia sviluppo
Il ministro Urso invita l'Unione Europea a mantenere un dialogo aperto e collaborativo con i paesi del Sud, sottolineando l'importanza di condividere strategie di sviluppo comuni. Un appello a non isolarsi, ma a rafforzare le alleanze per affrontare sfide e opportunità insieme, promuovendo una crescita sostenibile e condivisa all’interno dell’Unione.
