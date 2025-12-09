Ue Trump torna alla carica | Paesi decadenti e leader deboli non sanno cosa fare Bruxelles replica | Orgogliosi di loro

Webmagazine24.it | 9 dic 2025

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha definito "deboli" i leader dei Paesi europei, di cui ha denunciato la gestione dell'immigrazione e del conflitto ucraino. "Penso che siano deboli, e vogliono essere così politicamente corretti – ha detto in un'intervista a Politico – Non sanno cosa fare. L'Europa non sa cosa fare".  Il presidente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

