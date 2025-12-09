UE Kubilius | ‘se l’Ucraina si arrende la Russia attaccherà noi’

Andrius Kubilius (Ue): se l'Ucraina è costretta ad arrendersi è inevitabile che la Russia attacchi noi "Se gli europei (Ue inclusa) non forniranno un sostegno sostanziale all'Ucraina, chi lo farà? Se si dice no al prestito di riparazione, qual è la vera alternativa? Se l'Ucraina resta senza il nostro sostegno ed è costretta ad arrendersi,.

Il Commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius invita l'Ue a sviluppare un piano di pace autonomo per l'Ucraina, sottolineando l'importanza di un ruolo europeo nella diplomazia e nelle garanzie di sicurezza ?

Spazio: Urso incontra Kubilius, legge Ue flessibile e rispettosa competenze Paesi - Occorre definire nell'Unione europea una governance sul settore spazio e difesa che sia "condivisa e armonizzata con le strategie nazionali, cosi' da evitare ...