Ue Kallas | Il costo del sostegno all' Ucraina è nulla rispetto alla spesa per una guerra
"Il costo del sostegno all'Ucraina oggi impallidisce rispetto a quello ch dovremmo spendere per una guerra su vasta scala nell'Unione europea". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas nel corso di un'audizione alla Commissione affari esteri del Parlamento europeo, sottolineando che l'Ue "ha la leva economica per forzare una fine giusta a questa guerra, ma la leva funziona solo quando la si usa". Per questo occorre lavorare sul prestito Ue per finanziare Kiev, argomento al centro del Consiglio europeo di settimana prossima, e "mettere in atto ulteriori sanzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo il capo della diplomazia di Bruxelles Kaja Kallas, l'UE continua a considerare gli Stati Uniti il suo alleato più importante, nonostante le critiche rivolte all'UE riguardo la sua Strategia di Sicurezza Nazionale. Secondo la Kallas, gli Stati Uniti sono intere - facebook.com Vai su Facebook
Ue, Kallas: "Il costo del sostegno all'Ucraina è nulla rispetto ad una guerra" - "Il costo del sostegno all'Ucraina oggi impallidisce rispetto a quello ch dovremmo spendere per una guerra su vasta scala nell'Unione ... Scrive iltempo.it
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com