Confeuro soddisfatta per l’intesa Ue sulle Tecniche di Evoluzione Assistita, considerate fondamentali per innovazione, competitività e sostenibilità agricola. “Confeuro accoglie con soddisfazione il risultato del negoziato tra le istituzioni della Unione Europea sul regolamento per le Nuove Tecniche Genomiche (NGT), meglio conosciute in Italia come TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita). Siamo favorevoli allo sviluppo delle Tea e alla suddivisione approntata dalla Ue sulle nuove tecniche genomiche”. Questo il commento del presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, che poi sottolinea: “Siamo in una fase in cui l’innovazione tecnologica in agricoltura sta conoscendo un’accelerazione significativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ue, Confeuro: accordo sulle Tea per un’agricoltura più forte e sostenibile