Ue altro colpo al Green Deal Intesa per minori controlli su due diligence e sostenibilità ambientale | Esentato l’85% delle aziende

L’ Unione europea è pronta ad allentare i controlli sulla sostenibilità per le aziende del Vecchio Continente. Come annunciato dalla presidenza di turno danese, si è trovato l’accordo tra Consiglio Ue ed Eurocamera sulla semplificazione auspicata in particolar modo dal Partito Popolare Europeo che, per sostenerla, ha sfruttato la sponda dell’estrema destra a Bruxelles, in una delle numerose rotture con la cosiddetta ‘ maggioranza Ursula ‘ che sta mettendo in crisi l’alleanza al centro dell’Ue. Copenaghen fa sapere che il pacchetto Omnibus I concordato porterà a una riduzione degli oneri amministrativi in tutta l’Ue pari ad almeno 5,7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ue, altro colpo al Green Deal. Intesa per minori controlli su due diligence e sostenibilità ambientale: “Esentato l’85% delle aziende”

