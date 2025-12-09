Ucraina Zelensky | Sempre pronto a elezioni mi fido di Meloni
"Sono sempre pronto alle elezioni". Ha risposto così Volodymyr Zelensky a una domanda del Messaggero, di Repubblica e del Fatto, sull'attacco di Donald Trump, secondo cui il presidente ucraino starebbe "usando la guerra per non indire le elezioni". Poi, subito prima di andare a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni, Zelensky ha detto: "Mi fido di lei, ci aiuterà". 🔗 Leggi su Iltempo.it
