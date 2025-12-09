Ucraina | Zelensky ' lavoriamo ad accordo quadro di pace garanzie di sicurezza e ricostruzione'

L'Ucraina, sotto la guida di Zelensky, sta collaborando con i partner internazionali su tre documenti fondamentali. Questi accordi mirano a stabilire un quadro di pace, garantire la sicurezza e pianificare la ricostruzione del paese, rappresentando i principali passi diplomatici per risolvere il conflitto con la Russia.

Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - L'Ucraina e i suoi partner stanno lavorando a tre documenti che costituiscono la base degli attuali sforzi diplomatici per porre fine alla guerra della Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa, precisando che i testi riguardano un accordo quadro di pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione. Zelensky ha detto ai giornalisti che il piano ora comprende 20 punti e ha definito "in continua evoluzione" la nuova versione dell'accordo quadro di pace, che deve riflettere "gli interessi dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo". Il secondo documento si concentra sulle garanzie di sicurezza, che Kiev sta preparando sia con Washington che con i partner europei, ha affermato Zelensky.