Ucraina | Zelensky dal Papa e da Meloni Che assicura | Italia farà la sua parte Trump | Europei deboli Putin | Donbass nostro

In un momento cruciale dei negoziati, Zelensky si confronta con il Papa e Meloni, sottolineando l'impegno dell’Italia a contribuire alla pace in Ucraina. Mentre Trump commenta la debolezza europea e Putin rivendica il Donbass, gli sviluppi geopolitici si intensificano in un quadro di tensione e diplomazia internazionale.

Zelensky ha invitato il Papa in Ucraina. Poi, con Giorgia Meloni, ha "condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura", si sottolinea in un passaggio del comunicato di Palazzo Chigi al termine dell'incontro con cui il leader di Kiev chiude il giro di confronti che lo ha portato anche a Londra e Bruxelles in uno dei momenti più delicati dei negoziati. In ore turbolente anche per l'avvertimento di Donald Trump sulla necessità di "indire elezioni" nel suo Paese, a cui Zelensky replica garantendo di essere "sempre pronto", come dice ai giornalisti lasciando il suo hotel nella Capitale L'articolo Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. Putin: “Donbass nostro”

