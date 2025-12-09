Ucraina | Zelensky arrivato a Castel Gandolfo per incontro con Papa Leone XIV
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a Castel Gandolfo per incontrare Papa Leone XIV. Zelensky è giunto intorno alle 9:40. Sul tavolo le proposte di pace per porre fine alla guerra. Parlando durante il volo verso Bruxelles per incontrare i funzionari della Nato e dell’Unione Europea, dopo aver conferito con i leader di Regno Unito, Francia e Germania a Londra, il presidente ucraino aveva affermato che le proposte di pace sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Stati Uniti oggi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Papa ha ricevuto in udienza, nella residenza di Castel Gandolfo, Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina. «Durante il cordiale colloquio, il quale ha avuto al centro la guerra in Ucraina, il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il dialogo e rinn - facebook.com Vai su Facebook
#9dicembre, guarda l'ultima edizione del #TG2000 #Ucraina #Europa #Zelensky #PapaLeoneXIV #Immacolata #Gaza #Israele #Manovra #SanRaffaele #noTav #corruzione #Thailandia #Cambogia @vinmorgante @tg2000it Vai su X
Ucraina: Zelensky arrivato a Castel Gandolfo per incontro con Papa Leone XIV - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a Castel Gandolfo per incontrare Papa Leone XIV. Si legge su msn.com