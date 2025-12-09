Ucraina Zelensky a Castel Gandolfo da Papa Leone XIV – La diretta

Stamattina, Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, alle ore 9.30. L'incontro tra il presidente ucraino e il pontefice si inserisce in un contesto di particolare rilevanza diplomatica e religiosa. La visita rappresenta un momento importante di dialogo e confronto tra le autorità ucraine e la Chiesa cattolica.

Volodymyr Zelensky questa mattina vedrà Papa Leone XIV. L'incontro è previsto alle ore 9.30 a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio verrà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lunedì il presidente dell'Ucraina è stato impegnato in vertici altrettanto importanti: a Londra con Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederich Merz e a Bruxelles con il segretario generale della Nato Mark Rutte, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

