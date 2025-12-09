Ucraina Tajani | Lavoriamo per la pace USA determinanti

“La posizione dell’ Italia sull’ Ucraina è chiara, noi sosteniamo l’ Ucraina, sosteniamo una pace giusta e durevole, siamo convinti che gli USA possano giocare un ruolo fondamentale per arrivare al cessate il fuoco, poi saranno russi e ucraini a doversi mettere d’accordo sui confini”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine della Assemblea di Confesercenti a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

