Ucraina | sondaggio in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti
Un recente sondaggio rivela che solo il 20,3% degli ucraini si dichiarerebbe disposto a votare per il presidente Volodymyr Zelensky nelle prossime elezioni presidenziali, evidenziando un calo di consensi rispetto al passato. I risultati riflettono un clima politico complesso e in evoluzione nel paese.
Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - Appena il 20,3% degli ucraini voterebbe oggi per Volodymyr Zelensky alle future elezioni presidenziali. Lo rivela un sondaggio di Info Sapiens, che mostra il calo delle preferenze per l'attuale capo dello Stato ucraino, che soltanto un mese fa, prima dello scandalo di corruzione che ha coinvolto funzionari governativi e amici dello stesso presidente, godeva di un consenso pari al 24,3% degli elettori. Zelensky resta tuttavia il candidato più popolare. Secondo il sondaggio, condotto tra il 13 e il 28 novembre, l'ex comandante in capo Valerii Zaluzhny, ora ambasciatore dell'Ucraina nel Regno Unito, si classifica al secondo posto con il 19,1%, con un aumento del 3% rispetto al sondaggio di ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
