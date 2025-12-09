Ucraina soldato Gb muore in incidente

Un soldato britannico ha perso la vita in Ucraina a seguito di un incidente mentre osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva. Il portavoce della Difesa ha confermato che l’incidente è avvenuto lontano dalla linea del fronte, in circostanze tragiche. La notizia giunge in un contesto di tensione e impegno internazionale nella regione.

19.20 Un militare britannico è morto in Ucraina per le ferite riportate in un incidente. Un portavoce della Difesa spiega che il soldato è morto "in un tragico incidente mentre osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva, lontano dalla linea del fronte". Londra ha inviato un ridotto numero di militari in Ucraina in funzione di istruttori.

