Ucraina-Russia Zelensky oggi a Roma | l’incontro con il Papa poi vede la premier Meloni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma il 9 dicembre, dove ha programmato incontri con il Papa e con la premier Giorgia Meloni. La visita si svolge in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla questione Ucraina, evidenziando l’importanza delle relazioni diplomatiche e del sostegno internazionale alla situazione nel paese.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky oggi martedì 9 dicembre a Roma. Il presidente ucraino andrà in mattinata a Castel Gandolfo per un faccia a faccia alle 9.30 con papa Leone XIV. I due si sono già incontrati a luglio a margine della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma. In quell’occasione avevano discusso di pace e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

