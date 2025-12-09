Ucraina piano segreto Trump-Putin per fine guerra | regioni da Donbass a Crimea a Mosca zona cuscinetto tra Kharkiv e Donetsk - confermate anticipazioni GdI
Le ultime vicende Washington-Mosca in seno alla negoziazione della pace tra Russia e Ucraina convincono che l'unica soluzione possibile sia, per Kiev, la cessione di territori e la cristallizzazione delle conquiste russe nella "cintura fortezza" a sud-est, come anticipato dal Giornale d'Italia. La g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Axios:piano Usa-Russia su pace Ucraina
Trump insiste, Putin minaccia: Zelensky accerchiato sul piano Usa per l’Ucraina
Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”
L'Ucraina condividerà oggi con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina-Russia, telefonata Meloni-Zelensky: "Italia sostiene piano Usa" Vai su X
Russia-Ucraina, pace o guerra totale? Il piano Trump vacilla e spinge l’Europa al limite - Ucraina, bivio decisivo tra pace e guerra: il piano americano divide, l’Ucraina non cede e l’Europa si prepara allo scenario più duro. notizie.it scrive
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com