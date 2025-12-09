Ucraina Papa | ruolo Ue importante non realista escluderla
Il Papa sottolinea l'importanza del ruolo dell’Europa e dell’unità dei paesi europei, evidenziando come siano fondamentali in un momento cruciale come quello attuale, in relazione alla situazione in Ucraina. Le sue parole riflettono l’attenzione della Chiesa e della comunità internazionale verso il ruolo strategico dell’Unione Europea nel contesto geopolitico.
Roma, 9 dic. (askanews) – “Penso che il ruolo dell’Europa sia molto importante e l’unità dei paesi europei sia veramente significativa, specialmente in questo caso”. Lo ha detto il Papa uscendo da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti sul ruolo dell’Europa e le dichiarazioni di Trump sull’accordo di pace in Ucraina. “Cercare un accordo di pace senza includere l’Europa nelle conversazioni non è realista – ha aggiunto il Papa – e se la guerra è in Europa. penso che le garanzie che si cercano, anche di sicurezza, oggi e nel futuro, l’Europa deve farne parte”. “Purtroppo – ha ribadito Leone – non tutti lo capiscono, penso che c’è un’opportunità molto grande per i leader dell’Europa di unirsi e di cercare insieme soluzioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
