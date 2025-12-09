Il corteo blindato di auto, i vetri oscurati, l’ingresso laterale di Castel Gandolfo e le vie medievali chiuse da ore creano la cornice di un incontro che non è solo protocollare, ma segna un passaggio politico e morale dentro la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky sale alla residenza pontificia per mezz’ora di colloquio con Papa Leone XIV: lo accolgono il picchetto delle Guardie Svizzere e il nuovo vice reggente della Casa pontificia, poi lo scambio dei doni, il presepe artigianale, l’affaccio al balcone senza dichiarazioni. La nota vaticana parla di “dialogo”, di “pace giusta e duratura”, di prigionieri di guerra, di bambini da riportare alle famiglie; il presidente ucraino invita il Papa a Kiev e ringrazia la Santa Sede per il sostegno umanitario, ricordando il lavoro diplomatico con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che "abbaia" alla "pace giusta"