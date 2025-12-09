Ucraina Papa Leone tradisce Papa Francesco | dalla Nato che abbaia alla pace giusta
Il corteo blindato di auto, i vetri oscurati, l’ingresso laterale di Castel Gandolfo e le vie medievali chiuse da ore creano la cornice di un incontro che non è solo protocollare, ma segna un passaggio politico e morale dentro la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky sale alla residenza pontificia per mezz’ora di colloquio con Papa Leone XIV: lo accolgono il picchetto delle Guardie Svizzere e il nuovo vice reggente della Casa pontificia, poi lo scambio dei doni, il presepe artigianale, l’affaccio al balcone senza dichiarazioni. La nota vaticana parla di “dialogo”, di “pace giusta e duratura”, di prigionieri di guerra, di bambini da riportare alle famiglie; il presidente ucraino invita il Papa a Kiev e ringrazia la Santa Sede per il sostegno umanitario, ricordando il lavoro diplomatico con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive in Ucraina" | Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"
Ucraina, Mosca: "Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti" | Papa Leone XIV: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"
Papa: “Nato non ha cominciato nessuna guerra” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos
"Ho invitato il #Papa a visitare l'Ucraina. Questo sarà un forte segnale di sostegno per il nostro popolo". Così il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky su Telegram dopo l'incontro con il Pontefice. "L'Ucraina apprezza enormemente - afferma il leader ucrai Vai su X
UCRAINA | Il Papa ha ricevuto in udienza, nella residenza di Castel Gandolfo, Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina. "Durante il cordiale colloquio, il quale ha avuto al centro la guerra in Ucraina, il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il di - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” - Il corteo blindato di auto, i vetri oscurati, l’ingresso laterale di Castel Gandolfo e le vie medievali chiuse da ore creano la cornice di un incontro che non ... Scrive thesocialpost.it
