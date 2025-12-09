Ucraina Mosca | Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump Von der Leyen | Russia finge ricerca della pace

Mosca invita l’Europa a prendere esempio da Trump per affrontare la crisi ucraina, mentre Von der Leyen accusa la Russia di fingere di cercare la pace. Il messaggio di Mosca, attraverso Kirill Dmitriev, sottolinea le tensioni crescenti tra Russia, Ucraina e l’Unione Europea, in un contesto internazionale caratterizzato da posizioni divergenti e tentativi di mediazione falliti.

Se l’Europa vuole “salvarsi” per lei è giunto il momento di ascoltare “papà Trump”. È il ‘consiglio’ lanciato da Mosca a Bruxelles tramite Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e influente membro del team negoziale russo nei colloqui per la pace in Ucraina. Parole che giungono nel giorno in cui il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha viaggiato in lungo e in largo per il Vecchio Continente per una serie di incontri con i vari leader e in cui il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha bacchettato le “ minacce di ingerenza” nella vita politica europea da parte di Washington. 🔗 Leggi su Lapresse.it