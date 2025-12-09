Ucraina | Londra ' morto soldato Gb mentre partecipava a un test di armi'
Un soldato britannico ha perso la vita in Ucraina durante un test di armi, lontano dalla zona di combattimento. L’incidente si è verificato mentre il militare partecipava a un’attività di esercitazione, senza coinvolgimento diretto nei combattimenti sul fronte. La notizia ha suscitato attenzione sulla presenza delle forze britanniche nel paese e sui rischi connessi alle operazioni di test e addestramento.
Londra, 9 dic. (AdnkronosAfp) - Un membro delle forze armate britanniche è morto in un incidente in Ucraina mentre partecipava a un test di nuove armi lontano dalla linea del fronte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del Regno Unito. "È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare che un membro delle forze armate del Regno Unito è morto questa mattina in Ucraina", ha dichiarato il ministero della Difesa, parlando del primo decesso di un soldato britannico in servizio nei quasi quattro anni di guerra incominciata nel febbraio del 2022. "Le mie più sentite condoglianze e la mia più profonda solidarietà alla famiglia del membro delle nostre forze armate che purtroppo ha perso la vita oggi", ha affermato il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer in una nota.
Ucraina, soldato britannico morto durante un test del sistema di difesa di Kiev. «Non è stato colpito dal nemico» - Un membro delle forze armate britanniche è morto in Ucraina questa mattina per le ferite riportate in un «tragico incidente mentre osservava le forze ucraine testare una ... Da ilmessaggero.it
