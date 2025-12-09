Ucraina L’Europa fa quadrato
L'Europa si unisce intorno alla questione ucraina, evidenziando il concetto di
La parola magica è " convergenza ". Da Londra a Roma la rilanciano tutti. Ciascuno intendendola a modo proprio. E il primo a dover credere (o fingere) che il reciproco avvicinamento di Europa e Stati Uniti sul dossier ucraino rimanga plausibile a dispetto dei fatti è Volodymyr Zelensky. Ieri pomeriggio a Downing Street con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, poi in serata a Bruxelles con il duo Ursula von der Leyen-Antonio Costa più Mark Rutte ("discussioni positive" la reazione del segretario Nato), il presidente ucraino insiste e resiste. In particolare a Donald Trump, "deluso" per l’ultima proposta di pace americana "non ancora letta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
