L'attenzione internazionale si concentra sulla richiesta di convergenza tra le nazioni europee e gli Stati Uniti riguardo alla questione ucraina. Mentre leader e commentatori discutono di un'unità strategica, emergono opinioni contrastanti, tra supporto e critiche. La situazione si evolve in un contesto di tensioni e divergenze che coinvolgono anche figure come Trump, evidenziando la complessità della scena geopolitica.

Roma, 9 dicembre 2025 – La parola magica è " convergenza ". Da Londra a Roma la rilanciano tutti. Ciascuno intendendola a modo proprio. E il primo a dover credere (o fingere) che il reciproco avvicinamento di Europa e Stati Uniti sul dossier ucraino rimanga plausibile a dispetto dei fatti è Volodymyr Zelensky. Ieri pomeriggio a Downing Street con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, poi in serata a Bruxelles con il duo Ursula von der Leyen-Antonio Costa più Mark Rutte ("discussioni positive" la reazione del segretario Nato), il presidente ucraino insiste e resiste. In particolare a Donald Trump, "deluso" per l’ultima proposta di pace americana "non ancora letta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, l’Europa blinda Zelensky: “Stop ingerenze Usa”. Trump: “Direzione sbagliata”

