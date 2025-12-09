Ucraina la stilettata di Trump anti-Ue | Leader europei sono deboli e i loro Paesi in decadenza; Kiev usa guerra per saltare elezioni - VIDEO
Secondo il tycoon, l'Europa "parla troppo e non produce" sul tema guerra russo-ucraino. Intanto dalla Germania Merz ha ribattuto duramente: "Nessuna necessità che gli americani tentino di salvare la nostra democrazia"; la portavoce della Commissione Ue Pinho: "Orgogliosi dei nostri leader" Le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ucraina, Lavrov: "Ue ha fallito su Kiev, sabota piani di pace e vuole sconfitta strategica di Mosca, si rispetti vertice Anchorage" - VIDEO Vai su X
Trump attacca (di nuovo) Zelensky: "Vuole continuare la guerra per evitare le elezioni, ma sta perdendo" - Da mesi il presidente ucraino deve resistere alle bordate del presidente russo Putin sulla mancanza di legittimità e la paura di tornare al voto. Da today.it
