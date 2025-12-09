Ucraina la stilettata di Trump anti-Ue | Leader europei sono deboli e i loro Paesi in decadenza; Kiev usa guerra per saltare elezioni - VIDEO

Secondo il tycoon, l'Europa "parla troppo e non produce" sul tema guerra russo-ucraino. Intanto dalla Germania Merz ha ribattuto duramente: "Nessuna necessità che gli americani tentino di salvare la nostra democrazia"; la portavoce della Commissione Ue Pinho: "Orgogliosi dei nostri leader" Le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

