Ucraina la gaffe di Trump sulla Crimea | Circondata dall’oceano su 4 lati è bellissima
(Adnkronos) – Donald Trump 'inciampa' sulla Crimea commettendo una gaffe 'geografica'. "Sono molto bravo negli affari immobiliari – ha detto il presidente a Politico, dopo aver accusato Barack Obama di aver "ceduto" il territorio annesso dalla Russia nel marzo 2014 – Quando guardo la mappa dico sempre: 'Wow, la Crimea è bellissima. È circondata dall'oceano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
“C**i di pietra frustrati!”. Scanzi, ed è subito gaffe: costretto a scusarsi - facebook.com Vai su Facebook
Russia-Ucraina, pace o guerra totale? Il piano Trump vacilla e spinge l’Europa al limite - Ucraina, bivio decisivo tra pace e guerra: il piano americano divide, l’Ucraina non cede e l’Europa si prepara allo scenario più duro. Si legge su notizie.it
Ternana-Brescia, Fabio Liverani: “Intelligenza, attenzione e determinazione. Pettinari giocatore fuori ...
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it