Ucraina la gaffe di Trump sulla Crimea | Circondata dall’oceano su 4 lati è bellissima

(Adnkronos) – Donald Trump 'inciampa' sulla Crimea commettendo una gaffe 'geografica'. "Sono molto bravo negli affari immobiliari – ha detto il presidente a Politico, dopo aver accusato Barack Obama di aver "ceduto" il territorio annesso dalla Russia nel marzo 2014 – Quando guardo la mappa dico sempre: 'Wow, la Crimea è bellissima. È circondata dall'oceano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

“C**i di pietra frustrati!”. Scanzi, ed è subito gaffe: costretto a scusarsi - facebook.com Vai su Facebook

Russia-Ucraina, pace o guerra totale? Il piano Trump vacilla e spinge l’Europa al limite - Ucraina, bivio decisivo tra pace e guerra: il piano americano divide, l’Ucraina non cede e l’Europa si prepara allo scenario più duro. Si legge su notizie.it